فوائد عصير البصل المدهشة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا تخلو الوجبات اليومية على مائدة الطعام من البصل، حيث يعد البصل مكون رئيس في معظم الوجبات وخاصة وجبات الغداء مما يجعل وجوده الدائم في المطبخ أمرا ضروريا.

ولكن الجدير بالذكر أن عصير البصل له خصائص عدة تفيد الجسم ، حيث يساعد عصير البصل على تحسين عملية الهضم، وذلك لأن البصل يحتوي على ألياف إينولين والتي بدورها تغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة منها، ولا يقتصر على ذلك فقط فأن البصل يحتوي على مركب كيميائي يسمى بــ (كيريستين) وهو مضاد طبيعي للحساسية، كما يعد مركب سريع الامتصاص من قبل الجسم، وأيضا يحتفظ به لفترة طويلة.

ويعتبر عصير البصل ، مضاد فعال لأمراض البرد واضطرابات الجهاز التنفسي، حيث أن البصل يمنع من تكوّن المخاط في الممرات التنفسية، وبالتالي يحفاظ على صحة الجهاز التنفسي.

ويعد البصل وسيلة داعمة للحفاظ على عظام قوية، حيث أشارت نتائج دراسات أجريت سابقاً من قبل خبراء بالمجال الصحي بأن مكونات البصل تمنع فقدان العظام لكثافة مكوناتها المعدنية، إلى جانب ذلك يحتوي عصير البصل على عنصر الكبريت، والذي يعتبر أحد أهم المواد الطبيعية المساندة في نمو الشعر، كما أن البصل يقلل مستوى السكر في الدم لأنه يحتوي على الكروم وثاني كبريتيد بروبيل الأليل.

كما ينصح الخبراء بتناول عصير البصل وبصورة مستمرة ومنتظمة مما تعمل على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم لاحتوائه على الكبريت والكروم وفيتامين B، كما يساهم احتواء البصل على أنواع مختلفة من الكبريتيدات والتي تساعد على حماية القلب، كما تعمل مكونات البصل من منع نمو الأورام وتقلل من خطر الأصابة من أورام المريء والكلى والثدي والبروستاتا والحنجرة، إلى جانب أن عصير البصل يمنع الالتهابات التي تحدث عن طريق الفم، لخواصه المضادة للبكتريا.

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