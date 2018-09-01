أدوية السعال قد تساعد على حدوث الحمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة حديثة أن أدوية السعال المذيبة للمخاط والتي تساعد على إذابة كل أنواع المخاط في الجسم، إلى جانب مخاط الجهاز التناسلي لدى النساء والرجال، قد تساعد في حدوث الحمل، فيمكن للزوجين تناول أدوية السعال بهدف المساعدة على نجاح الإخصاب شرط التأكد من أنه مذيب للمخاط وليس العكس تماماً، فبعض أدوية السعال تحتوي على مادة تجفّف المخاط.

وتُسمّى المادة المذيبة للمخاط التي تدخل ضمن تركيبة الكثير من أدوية السعال هي غينفنسن guaifenesin كما كشفت الدراسة إذا تم تناول الدواء بهدف المساعدة لحدوث الحمل فيستوجب تناوليه مع بدء فترة الإباضة، وحتى اليوم التالي لفترة الإباضة.

كما حذر الخبراء من أن تناول أدوية السعال بشكل متكرر أو تجاوز الجرعة المقرّرة قد يكون له آثار جانبية؛ لذلك ينصح الخبراء باستشارة الطبيب قبل تناول الدواء.

إقرأ المزيد:

اكتشاف دواء جديد مسكن للآلام بدون أثار جانبية

علماء يحذرون من خطر المشاوي