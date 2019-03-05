بريطانيا.. رجل مثلي تنكر كإمرأة ليتزوج شريكه إرضاءً لحماته!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

أجبر رجل مثلي على التنكر وارتداء زي فتاة في يوم زفافه لأن عائلة شريكه لم ترغب أن يظهر كشاب.

ووضع روي سينغ من مانشستر بالمملكة المتحدة شعراً مستعاراً، وانتعل حذاءً بكعب عالٍ وظهر بالمكياج في حفل زفافه لأن عائلة خطيبه لا تريد الاعتراف بأن ابنها مثلي الجنس.

واستمر الحال هكذا حتى بعد زواجه، فقذ استمرت " حماته" باجباره على الظهور كأنثى بل وأطلقت عليه اسم لوسي ، وكانت تعرف الآخرين عليه على أنه زوجة ابنها "الأرملة واليتميمة " .

ويضيف روي بأنه عاش أشهراً من سوء المعاملة والتنمر في بيت "زوجه " الذين كانوا يعيشون حالة انكار مع حقيقة أن ابنهم شاذ.

لكنه وبعد 9 أشهر من الزواج تملكته الشجاعة ليترك البيت ، ويعيش في مأوى للمشردين .

إلا أنه بعد 4 أشهر من تركه لشريكه ، تفاجأ بخبر زواج الآخير من امرأة ، الأمر الذي دفعه ليحاول قتل نفسه والانتحار ، إلا أن الجيران أنقذوه في آخر لحظة، وأرسلوه للمستشفى .



وكان سينغ قد تزوج من شريكه بعدما تعرف إليه حين كان في الـ 18 عاماً من عمره.

مصدر الصور : ديلي ميل



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