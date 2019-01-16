عناكب في سماء البرازيل.. ما هي ردود الفعل على مواقع التواصل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

غطت العناكب سماء ولاية ميناس جيراييس البرازيلية في حادثة أثارت الرعب بين السكان قبل أيام، وقد أعدت غرفة أخبار الآن فيديو وخبرا عن الواقعة، نشرا على صفحة أخبار الآن على فيسبوك ، فحظيا بتفاعل كبير من قبل المتابعين، فتجاوز عدد التعليقات أكثر من 100 تعليق وأعيد نشر الفيديو أكثر من 742 مرة ، والإعجابات 741 كما شوهد أكثر من 7 الاف مرة..

التعليقات على الفيديو كانت في معظمها تعبر عن القلق والخوف من انتشار ظاهرة كهذة ، بينما آخرون عبروا عن خفوهم بحس من الطرافة ..

Ana Sara علقت بالقول ((وربنا منا فتحاه ... هو السؤال بس هي البرازيل دي بعيده عنا بقد ايه Khaled Elgamal))

أما جيسي Gessy Ahmed فعلقت ((يارب استر خايفة حاجة زي دي تيجي علي مصر السعودية جالها جراد والبرازيل عنكبوت ربنا يستر علي مصر))

نبعة الريحان أشارت لصديقتها Zain Mohamed وقالت " زيوني تحب كذا اجواء "

Alomr Mshwar أيضاً أشار لصديقه عمر أبوعبدالله وعلق " سماااع انا بهستر اذا شفت عنكبوتي وحده ،كيف هدول كلن "

تعليقات كثيرة أخرى رأت بأن الظاهرة لها علاقة بغضب إلهي، بينما أخرون أنكروا عليهم هذا الظن باعتباره أمراً من أمور الغيب .

علمياً فسر العلماء الظاهرة بأنها تـحدث في المناطق الريفية البرازيلية في الطقس الحار والرطب، وقالت عالمة الأحياء كريستينا آن ريميس، إن تلك العناكب غير ضارة ولا تسبب حوادث، كما أن سمها ليس خطرا على البشر.

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