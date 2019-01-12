300 مليون صرصور للتخلص من فضلات المطبخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

في حادثة غريبة، يقوم مركز صيني للتخلص من النفايات، باستخدام الصراصير الأمريكية كأداة لذلك..

لطالما اعتبرت الصراصير آفة مضرة تحمل البكتيريا التي تسبب الأمراض، لكن مركزا للتخلص من النفايات في مقاطعة شرقي الصين، عكس هذه الرؤية، بتقديره لهذه الحشرة المكروهة، واعتبارها كنزا حقيقيا.

المركز الصيني للتخلص من النفايات يضم أكثر من 300 مليون صرصور كأداة للتخلص مع نفايات المطبخ دون تلويث البيئة.

مدير المركز، قال إنه كان "يربي" الصراصير لمدة 7 سنوات واكتشف أن تلك الحشرة يمكنها أن تأكل القمامة وتهضم السموم، كما أنها تفرز عناصر مفيدة مثل الزنك أو الحديد.

وأشاد العديد من الخبراء من الأكاديمية الصينية للعلوم وأكاديمية الأبحاث الصينية للعلوم البيئية وغيرها من المؤسسات بالمشروع، قائلين إن "استخدام الصراصير الأمريكية كأداة للتخلص من نفايات المطبخ تتبع قواعد حماية الطبيعة".

ومن المتوقع الانتهاء من بناء مبنى جديد لمركز التخلص من النفايات في مقاطعة تشانغتشي بحلول نهاية هذا العام، والذي من المقرر أن يستوعب ما يصل إلى 4 مليارات صرصور وبقدرة على التخلص ما يصل إلى 70،000 طن من النفايات في السنة.

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