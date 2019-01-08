كيم جونغ أون يزور الصين

أخبار الآن| بيونغ يانغ - كوريا الشمالية - (ا ف ب)

أكّدت كوريا الشمالية الثلاثاء أنّ زعيمها كيم جونغ أون بدأ الإثنين زيارة إلى الصين تستمر ثلاثة أيام ويلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وسافر كيم إلى الصين 3 مرات العام الماضي للقاء شين، وذلك قبل وبعد اجتماع الزعيم الكوري الشمالي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه- إن.

ومن المتوقع، أن يجتمع كيم مجددا مع رئيسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المستقبل القريب، وربما تكون زيارته الجديدة إلى الصين تحركا محتملا قبل اجتماعهما.

والصين أهم حليف اقتصادي ودبلوماسي لكوريا الشمالية، على الرغم من عدم رضا الصين على برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية، لكنها لعبت دورا في اجتماع ترامب وكيم.

وأشارت مصادر دبلوماسية، إلى إمكانية أن يسافر الرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية قريبا فيما ستكون أول زيارة لزعيم صيني منذ عام 2005.

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