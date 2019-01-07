واشنطن وبيونغ يانغ تتفاوضان حول مكان عقد القمة الثانية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن هناك مفاوضات جارية حاليا بين واشنطن وبيونغ يانغ, لتحديد مكان عقد القمة الثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

جاء ذلك في تصريح أدلى به "ترامب" أمس للصحفيين أمام البيت الأبيض قبيل توجهه إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي، حيث أوضح أنه أجرى حوارا جيدا جدا مع كوريا الشمالية، كما أجرى محادثات غير مباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي، لكنه لم يدلِ بأي تفاصيل أخرى عن ذلك.

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، قال "ترامب" إن العقوبات ستظل باقية كما هي طالما لم تحدث نتائج إيجابية قوية بشأن نزع السلاح النووي.

من نايحة أخير، قال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الاخبارية الأمريكية أول من أمس السبت إن الحكومة الأمريكية أرسلت وفودا إلى بعض الدول كي تقوم بمسح الأماكن المرشحة لاستضافة القمة المرتقبة.

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