"باربي" تحتفل بعيد ميلادها الستين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحتفل دمية الأزياء المشهورة عالميا "باربي"، والتي شغلت ملايين الأطفال حول العالم منذ أن رأت النور في مارس من العام 1959، بعيد ميلادها الستين، على الرغم من كونها دمية دائمة الشباب.

واحتفالا بهذه المناسبة صنعت شركة ماتيل نسخا من باربي لعشرين امرأة تمثل إلهاما لآخريات ابتداء من نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا إلى عارضة الأزياء والنشطة البريطانية أدوا أبواه. بالاضافة الى ذلك، طرحت الشركة أيضا ست دمى تمثل قائدة طائرة ورائدة فضاء ولاعبة قوى وسياسية وإطفائية وصحفية، وكلها مجالات قالت شركة ماتيل إن النساء لم تمثل فيها بالقدر الكافي.

وتُعد هذه الاصدارات جزءا من تطور باربي على مدى عشرات السنين.

ويُذكر أن باربي ظهرت لأول مرة في معرض الدمى بنيويورك في التاسع من مارس عام 1959.

مصدر الصور: carthageplus

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