بعد 5 سنوات من العثور عليها.. عرض لوحة بسعر خيالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

منذ خمس سنوات، وتحديدا في العام 2014، عثر أصحاب منزل في تولوز على لوحة يهوديت وهولوفرنيس في غرفة علوية بالمنزل.

وأفاد خبراء في الفنون إن لوحة للرسام الإيطالي الشهير كارافاجيو ستباع في مزاد يوم 27 يونيو في مدينة تولوز الفرنسية، وقد تصل قيمتها إلى 150 مليون يورو (170 مليون دولار).

وباستثناء بعض الأضرار البسيطة، قال الخبير الفني إريك توركان إن اللوحة لا تزال في حالة جيدة بشكل مدهش. وأضاف توركان أن اللوحة التي ظلت في الغرفة العلوية "لمدة 100 عام على الأقل" خضعت للتحليل للتحقق من أنها لوحة كارافاجيو. وأكمل توركان، الذي قادت مؤسسته أعمال البحث منذ العثور على اللوحة، قائلاً "بعد خمس سنوات من التحليل والعمل والمناقشات...نحن على ثقة الآن من أنها لوحة كارافاجيو، وسنطرحها للبيع"، متوقعا أن تجلب اهتماما كبيرا بين المشترين من خارج أوروبا. كما لفت توركان الى أن "هذه اللوحة مهمة جدا لأن كارافاجيو من كبار الفنانين...وهناك 65 لوحة فقط معروفة له".

لوحة هوديت وهولوفرنيس

مصدر: @Sarmad

وهذه هي ثاني لوحة لكارافاجيو تصور قطع يهوديت لرأس هولوفرنيس المخمور. واللوحة الأولى التي يرجع تاريخها إلى عام 1600 تقريبا معروضة في قصر باربيريني في روما.

يضكر أن لوحة يهوديت وهولوفرنيس، المعروضة حاليا في قاعة كولناغي الفنية في لندن، تعود إلى عام 1607 وتصور يهوديت إحدى بطلات الكتاب المقدس وهي تقطع رأس القائد الأشوري هولوفرنيس.

مصدر الصور: jeleeb

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