فأر يتجول في غرفة فندق فاخر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهر مقطعان مصوران انتشرا على مواقع التواصل الاجتماعي فأرا يتجول في إحدى الغرف الفاخرة في أحد فنادق الخمسة نجوم.

وقامت النزيلة التي وجدت الفأر في الغرفة بتصوير المقطعين المصورين الذي يظهر أحدهما الفأر وهو يقفز بين السرير والستائر، بينما يظهر المقطع الآخر بعض العاملين في الفندق وهم يطاردون الفأر داخل الغرفة وهو ما وصفته النزيلة ساخرةً بأنه "عرض كوميدي".

وتشير التعليقات المصاحبة للقطات المصورة إلى أن الفندق في العاصمة المصرية القاهرة لكن هذا لم يتم التأكد منه بعد.



اقرا: صراع بين فرس نهر وقطيع من الضباع المفترسة! (فيديو)