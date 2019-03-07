صراع بين فرس نهر وقطيع من الضباع المفترسة! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت إدارة حديقة كروغر الوطنية بجنوب إفريقيا فيديو يُظهر صراعاً بين فرس نهر وقطيع من الضباع المفترسة، صورته سائحة تُدعى كارولين رايدجواي، على قناتها في موقع يوتيوب.

وأكدت مصورة الفيديو البالغة من العمر 57 عاما أن فرس النهر حاول إنقاذ صغير الغزال، لكنه أغرقه عن طريق الخطأ، ومع ذلك كان لديه أمل بأن الغزال حي فحمله إلى الشاطئ وحاول إيقافه على قدميه لفترة من الوقت.وقالت كارولين: "كان من المحزن النظر إلى الإحباط الذي أصاب هذا الحيوان الضخم، عندما أيقن أن صغير الغزال أصبح من النافقين، وأنه لا يستطيع فعل أي شيء فقد خسر المعركة".

وكانت الضباع على أهبة الاستعداد وفي انتظار فرس النهر والغزال الصغير على الشاطئ، لكن فرس النهر بقي لفترة يحمي الغزال من هجمات الضباع المفترسة.

وأضافت كارولين: "عندما غادر فرس النهر الحزين انقضت الضباع على الغزال ومزقته إربا فيما بينها وجرته إلى الأدغال".

يُذكر أن الضباع تعيش في المحميات الطبيعية والمناطق البكر في جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وتنزانيا وموزمبيق وزمبابوي، وهي قادرة على تناول ما يصل إلى 9 كيلوغرامات من اللحوم في وجبة واحدة. أما فرس النهر فهو يعتمد في غذائه بشكل رئيس على النباتات، لكن العلماء اكتشفوا عام 2015 أن هذه الحيوانات تأكل اللحم في بعض الأحيان.

مصدر الصور: wikipedia

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