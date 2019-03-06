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مقولة لتوفيق حكيم تلهب النقاش بين رواد فيسبوك.. ماذا كانت؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

ضمن سلسلة "المقولات المأثورة" التي تنشرها صفحة أخبار الآن على فيسبوك، لنشر المعرفة بين متابعيها ، نشرت الصفحة مؤخراً مقولة للكاتب والأديب المصري توفيق الحكيم يقول فيها "المصلحة الشخصية هي دائماً الصخرة التي تتحطم عليها أقوى المبادئ" . 

هذه المقولة حظيت بتفاعل من قبل متابعي الصفحة ، وحصدت أكثر من 19 الف إعجاب ، بينما شاركها قرابة الألف مشترك ، بينما علق عليها أكثر من 100 شخص . 

بودى وتوته علق " مش مع كل إنسان في إنسان ممكن يتنازل عن مصلحة لمجرد بس انها ضد مبادئة وفي بشر ماعندهاش اصل مبادئ فلا المصلحة بالنسبلهم فوق كل شئ" 

أما Sara Busalah Alshaikhi فعلقت " فعلاً الناس أصبحت أنانية وجشعة بكل معني الكلمة.."

وشاركت Ouali Zarouri برأيها وقالت " و سبب تحطم كل المبادئ... وانحلال الأخلاق ... و التهاون في المسؤوليات.. أمام المصلحة الشخصية
هو : البعد عن هدى الله ...و الإفتتان بالغنى المادي الذي يجعل القلب يتعلق بالدنيا الفانية. فيحبها وكأنها دار الخلود . و العياذ بالله"

بينما Airplus Claire قالت " اذا كان الأمر يتعلق بالعقلانية والضمير ، فلا شيء يجعل من التفكير حبيس المصلحة، لان المصلحة قد تصبح غاية اذا تحكمت فيها الشهوة وسيرها القلب بما هوى، فالمبادىء يلدها العقل، ويخالفها القلب." 

وأيدت المقولة Ayda Ali  وعلقت " فعلا حقيقة كلام صح ، وفي من يستغلك لمصلحته ويرميك عند انتهاءها والله مخزي ومحزن جدا"


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