استنفار في "القاهرة الدولي" لنقل حيوانات فرس النهر إلى الصين

أخبار الآن | القاهرة - مصر (صحف)

في مهمة شاقة، نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في نقل ستة من حيوانات فرس النهر في شحنة بحمولة 6600 كلغم من غوهانسبرغ بجنوب أفريقيا إلى بكين في الصين.

وبحسب مصادر فإن الشركة نجحت في توفير كل السبل التي تضمن سلامة نقل الحيوانات، بالرغم من كونها شحنة ذات طبيعة خاصة في النقل، خاصة أنها استغرقت ساعات طويلة من رحلاتها في جنوب افريقيا وحتى الصين أكثر من 24 ساعة طيران، بالإضافة إلى التواجد في مطار القاهرة الدولي.

وأشارت المصادر الى انه تم نقل شحنة الحيوانات بعناية كبيرة عن طريق مطار القاهرة الدولي، على رحلات مصر للطيران رقم 840 المتجهة من غوهانسبرغ إلى القاهرة، ثم رحلة الشركة رقم 95 من القاهرة إلى بكين.

وشركة مصر للطيران للشحن هي شركة شحن جوي مصرية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 2004 وذلك عندما تمت إعادة هيكلة شركة مصر للطيران، وانبثق عن إعادة الهيكلة شركة قابضة وسبعة شركات تابعة منها شركة مصر للطيران للشحن، وتتخذ الشركة من مطار القاهرة الدولي مقراً لعملياتها، وسيتم نقل عمليات الشركة إلى قرية البضائع الجديدة التي يتم بناؤها في المطار حالياً.

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