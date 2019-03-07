مهمة فضائية.. للنساء فقط!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غارديان)

بعد 35 عاما على مشاركة المرأة في المهمات الفضائية، قررت وكالة الفضاء الأميركية ناسا اعداد أول مهمة فضائية من نواعها في التاريخ.

وفي تفاصيل المهمة التي حُدد موعدها في التاسع والعشرين من مارس الجاري ، فهي السير في الفضاء، ولكن ستكون المهمة مقتصرة على رائدات فضاء إناث فقط. وقالت وكالة الفضاء الأميركية إن رائدتي الفضاء كريستينا كوخ وآن مكلاين ستقومان بالمشي خارج المحطة الفضائية الدولية يوم 29 مارس، في مهمة لاستبدال بطاريات كان قد تم تركيبها في الصيف الماضي.

وأضافت الوكالة أن الرائدتين سيحظين بالدعم "الأرضي" من مديرة الرحلات الفضائية ماري لورانس وكريستين فاشيول من وكالة الفضاء الكندية في مركز جونسون الفضائي في تكساس.

وعلى الرغم من إنجاز 213 عملية سير في الفضاء قام بها رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية منذ عام 1998، لغايات الصيانة والإصلاح والاختبارات، فإنها لم تشمل أي رائدة فضاء بحسب ناسا.

ومن بين رواد الفضاء الذين توافدوا على المحطة الفضائية الدولية، الذين زاد عددهم على 500 رائد فضاء، تبلغ نسبة الإناث منهم 11 في المئة فقط، وكل مهام السير في الفضاء إما لرواد ذكور أو لذكور وإناث معا. غير أن هذه المهمة ستقتصر على رائدات الفضاء الإناث فقط، بحسب ناسا.

يُذكر أن رائدة الفضاء السوفيتية سفيتلانا سافيتسكايا كانت أول امرأة تسير في الفضاء وذلك عام 1984، في حين أن أول رائدة فضاء في التاريخ هي السوفيتية فالنتينا تريشكوفا، التي توجهت إلى الفضاء في 13 يونيو 1963، كما أنها الوحيدة أيضا التي سافرت إلى الفضاء لوحدها ومن دون طاقم.

مصدر الصور: masrawy

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