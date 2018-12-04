عالم من ناسا يؤكد.. الفضائيون زاروا الأرض ولم نلحظ! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ذي صن )

في الوقت الذي يضج العالم فيه بأخبار الإرساليات إلى كوكب المريخ ، أحد كبار العلماء في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، سيلفانو كولومبانو، يؤكد بأنه من المحتمل جدا في المقابل، أن تكون كائنات من الفضاء الخارجي قد زارت الأرض في وقت ما.

ويقول سيلفانو كولومبانو": "لا يمكن تفسير أو إنكار كل مشاهدات الأطباق الطائرة التي رصدها البعض، وعلى العلماء أن يكونوا أكثر انفتاحا بشأن فكرة وجود زوار من الفضاء الخارجي للأرض"، ويشير ألى أننا ربما حقاً "لم ننتبه لزيارة الكائنات الفضائية للأرض أبدا "وفق ما نقلت صحيفة "الـصن" البريطانية.

وفي دراسة حديثة نشرت بمجلة "سيتي"، قال كولومبانو: "الغرباء قد يكونوا مختلفين عما نتوقع، وربما يتمتعون بالقدرة على التنقل مسافات هائلة، لأننا باختصار لا نستطيع تخيلهم أو تصور مقدار تطورهم التكنولوجي"، مشددا على أنه يريد إيضاح حقيقة أن "الذكاء الذي نتوقع أن نجده، أو ذلك الذي يريدنا أن نجده، قد لا يكون مثلنا على الإطلاق".

ولفت الى انه "كما أن عمرنا ربما يختلف عن عمر تلك المخلوقات التي يمكنها أن تتعامل مع مهمات خارجية متعددة الأجيال، أو أن حجمها قد يكون صغيرا جدا لكنه بمنتهى الذكاء والتفوق"، قائلا: "إذا تبنينا مجموعة جديدة من الافتراضات بشأن طبيعة أشكال الذكاء والتكنولوجيا المتطورة فربما نجد أن بعض تلك الظواهر غير المفسرة والمجهولة قد تتفق مع فرضيات بعينها، ونستطيع عندئذ البدء بالتحقيق الجاد بشأنها".

ودعا إلى أهمية "التمتع بالمرونة في الفرضيات"، مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود إلى "أننا نفترض أن الحياة تنبثق من ظروف شبيهة بظروف نشأة الحياة على كوكب الأرض بالضرورة".

ويعتبر كولومبانو من المدافعين عن فكرة "البحث الجاد والدؤوب" عن أشكال حياة في الفضاء قد تكون مختلفة عن حياتنا، ويطالب العلماء بعدم استبعاد مؤشرات على وجود مثل هذه الحياة الفضائية مهما كانت صغيرة.

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