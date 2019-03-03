سبيس إكس تطلق كبسولة غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أطلقت شركة سبيس إكس كبسولة غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، في خطوة كبيرة على طريق هدف الشركة لاستئناف إرسال رحلات مأهولة إلى الفضاء انطلاقاً من أراضي الولايات المتحدة هذا العام.

الكبسولة (كرو دراجون) التي يبلغ طولها 4.9 متر انطلقت عبر صاروخ من طراز فالكون 9، من مركز كنيدي الفضائي بفلوريدا، وقالت ناسا إن من المتوقع أن يستقبل طاقم المحطة الفضائية المكون من 3 أفراد الكبسولة التي ستحمل إمدادات ومعدات تزن نحو 181 كيلوجراماً اليوم الأحد.

وستجري رائدة الفضاء الأمريكية آن مكلين ورائد الفضاء الكندي ديفيد سانت-جاك اختبارات على الكبسولة، كما سيتفحصان قمرتها خلال وجودها في المحطة لمدة 5 أيام. كانت ناسا منحت شركتي سبيس إكس وبوينج عقداً بقيمة 6.8 مليار دولار لصنع أنظمة صواريخ وكبسولات قادرة على المنافسة، ويمكنها نقل رواد الفضاء من الأراضي الأمريكية للمرة الأولى منذ إحالة برنامج المكوك الأمريكي للتقاعد عام 2011.

وتهدف الأنظمة إلى إنهاء اعتماد الولايات المتحدة على الصواريخ الروسية للوصول إلى محطة الفضاء الدولية، وهي مختبر للأبحاث في الفضاء على بعد نحو 402 كيلومتر عن الأرض وتكلف بناؤها 100 مليار دولار، وتتكلف رحلة التوصيل الواحدة نحو 80 مليون دولار.

ونشر ماسك صورة على "تويتر"، الجمعة، من داخل الكبسولة (كرو دراجون) حيث وُضعت دمية في هيئة رائد فضاء وأطلق عليها اسم ريبلي في إشارة على ما يبدو إلى الشخصية الرئيسية في فيلم الخيال العلمي الشهير "فضائي" (إليان) للمخرج ريدلي سكوت. وقالت سبيس إكس إن بذلة الفضاء الخاصة بريبلي مزودة بمجسات حول الرأس والرقبة والعمود الفقري لاختبار تأثير الرحلة على الإنسان.

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