دراسة: المطر يؤثر على مزاج الإنسان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

كشف تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن دراسات عديدة أثبتت تأثير الأجواء الممطرة على حالة الإنسان المزاجية والنفسية.

وتناولت دراسة بالتفصيل تحليلا لسجلات الشرطة تخص 6 ملايين شخص، حيث توصلت إلى أن معدل الجريمة ارتفع مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 18درجة مئوية، فيما أشارت دراسة سابقة إلى أن جرائم القتل في نيويورك انخفضت بشكل ملحوظ في الأيام الممطرة.

هل يؤثر سقوط الأمطار على انتشار أنواع معينة من الجرائم؟

وفق ما ذكرت "الغارديان"، فإن عددا من الأبحاث وجدت أن بعض أنواع الجرائم تنتشر بشكل كبير حين تهطل الأمطار بكثافة، مضيفا "هناك ارتباط قوي بين الأمطار الغزيرة والجرائم المرتبطة بالعنف، لاسيما العنف المنزلي".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الخبيرة في مجال التعامل مع المجرمين العنيفين، الدكتورة كيري نيكسون، قولها إن الناس "يميلون إلى عدم الخروج وارتكاب الجرائم خلال سوء الأحوال الجوية، لذلك تتحول أعمال العنف إلى داخل المنزل".

وكانت دراسة أجريت عام 1997، خلصت إلى أن سلوك الأطفال يتغير كذلك ويصبح أكثر عنفا حين يكون الضغط الجوي منخفضا.

ويرجح العلماء أن السبب في حدود ذلك يعود إلى الأيونات الموجبة في الغلاف الجوي، التي تزيد من ضغط الدم.

هذا ويقول الخبراء إن المرأة تكون أكثر تأثرا من الناحية النفسية بسوء الأحوال الجوية مقارنة مع الرجل.



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