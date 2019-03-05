5 علامات تدل على الكذب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (لوتس الزغبي)

نشرت صحيفة «MIRROR» البريطانية، دراسة أجريت على 2000 شخص بالغ، تكشف أن الشخص العادي يسمع ما بين 10 و200 كذبة في اليوم تقريباً، وأكثر الأكاذيب التي يرويها الأشخاص لمن حولهم تتمثل في «أنا أستمع لك»، «أنا لست في مزاج سيئ»، «لم أر رسالتك».

ولمعرفة متى يكون الإنسان غير صادق، تم تحديد 5 علامات تدل على الكذب:

1- تعبيرات الوجه الدقيقة

فالتعبيرات التي تبدو على الوجه لأول وهلة تعد واحدة من أفضل المؤشرات على أن شخصًا ما يكذب، لأنها تحدث بشكل لا شعوري ولا توجد طريقة لإيقافها.

وعادة ما يستغرق الإنسان الكاذب أقل من ربع ثانية، ليتمكن من اختيار التعبيرات التي يريد أن يراها الآخرين.

2- حركات العين

فالعيون تعتبر مكانًا جيدًا للتأكد من صدق الآخرين، ومعظم الأشخاص ينظرون تجاه اليسار عندما يتذكرون الذكريات المرئية.

وإذا تلقى أحدهم سؤالًا عن شيء رآه ولم ترتفع عينه إلى اليسار، فقد تكون هذه إشارة للكذب.

عندما يكذب الإنسان غالبًا ما تصبح تحركات يديه أكثر حيوية، ولكنها غير متزامنة مع ما يقوله، وبينما يحاول عقله إخراج القصة، ترفرف يداه وهو يحاول سد الثغرات.

4- معدل طرفة العين

يزيد معدل وميض العينين أو ينقص عند الكذب، وغالبًا ما يحدق الكاذب الماهر فيمن يخاطبه خلال حديثه، بينما يظهر على الشخص غير المعتاد على الكذب، زيادة مفاجئة في معدل الوميض.

5- حركة الساق والقدمين

في معظم الأوقات تزداد حركات الساقين والقدمين عندما يحاول الشخص إطلاق الطاقة السلبية والتوتر خلال الكذب.

ويعد تقاطع الساقين ورفعهما، ورفع الكعبين عن الأرض، ولف القدم حول كاحل الساق الأخرى، علامات جيدة تعبر عن عدم الارتياح.

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