هكذا يخرب السواح كنوزاً طبيعية حول العالم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Insider)

الكثير من الناس لا يكترثون للطبيعة وحمايتها، حتّى أنهم يقومون بتشويهها والاضرار بها لأسببا تكاد تكون تافهة. حتى أن ذلك يطال بعض السواح الذين اقترف بعضهم أموراً شنيعة في حق الطبيعة وكنوزها.

إليك كيف قام الناس بإلحاق الضرر بالطبيعة:



1. تسبب الاكتظاظ الشديد في شاطئ حوض (مايا) الشهير في تايلاندا في تدمير النظام البيئي

في سنة 2000، لعب (ليوناردو ديكابريو) دور البطولة في الفيلم الشهير بعنوان «الشاطئ» The Beach الذي تم تصويره في شاطئ حوض (مايا) في تايلاندا. بعد النجاح الباهر الذي حققه الفيلم، بدأت أمواج من السواح تتدفق على الشاطئ الأشبه بجنة على الأرض، وكنتيجة على ذلك تعرض النظام البيئي فيه إلى الدمار.

بشكل أخص، تضرر الحيد المرجاني في الشاطئ كثيرا بسبب كثرة حركة القوارب في مياهه، والواقيات الشمسية والقمامة بصفة عامة، فأعلنت السلطات التايلاندية في شهر يونيو 2018 أنها أغلقت الشاطئ على السواح إلى أجل غير مسمى حتى يعود الحيد المرجاني إلى حالته الطبيعية.



2. مجموعة من السواح تتلف تشكيلة أرضية عمرها 40 مليون سنة في الصين

في شهر أغسطس 2018، دخل أربعة سواح صينيون إلى موقع تشكيلة أرضية ضاربة في القدم في حديقة جيولوجية في الصين تعرف باسم (زانجي دانكسيا)، نشر هؤلاء السواح شريط فيديو لهم عندما اقتحموا منطقة محمية بشرائط وحبال تشير إلى أنه من الممنوع دخولها، وأتلفوا معظمها.

في الفيديو، يظهر هؤلاء السواح وهم يسيرون فوق الرمال الحمراء والصفراء بينما يغمسون بعمق أقدامهم فيها عمداً.

3. دفعت مجموعة من السواح تشكيلة صخرية يعود تاريخها لملايين السنين من على قمة جرف في إنجلترا

تعتبر صخور (بيرمهام) كنزاً وطنياً إنجليزياً يقع في شمال (يوركشاير)، ولقد ساهم في تشكيلها ونحتها الرياح، والأمطار، والجليد على مر ملايين السنين. غير أن هذا لم يوقف مجموعة من المراهقين من دفع هذه الصخور التي يبلغ عمرها 320 مليون سنة من على قمة جرف في شهر (يونيو) الفارط، مما تسبب في تحطيمها.



4. في إسبانيا؛ عمد أحدهم إلى نقش اسمه في جسم دلفين لفظته لاحقا أمواج البحر إلى الشاطئ

في شهر ديسمبر 2018، لفظت الأمواج على أحد الشواطئ الإسبانية جثة دلفين يبلغ طوله مترا ونصف نُقش على بدنه اسم (خوان). كان الدلفين كذلك يعاني من إصابات أخرى في مناطق متفرقة من جسمه، ويعتقد المحققون أن نقش الإسم لم يحصل عندما وصل الدلفين إلى الشاطئ، بل عندما كان في عرض البحر، ثم قامت عاصفة ما بلفظ جثته إلى الشاطئ.

5. قام أحد التلاميذ في الثانوية بطلب يد فتاة للخروج معه في حفل التخرج من خلال إتلاف نصب وطني في ولاية (كولورادو) الأمريكية

اكتشف القائمون على منتزه النصب الوطني في ولاية (كولورادو) الأمريكية بعض أعمال الـ(غرافيتي) –الكتابة والرسم على الجدران بداعي التخريب– على بعض الصخور التي كُتب عليها: ”أعد بأن أحبك إلى الأبد + دائماً“، و”أنت كاملة في نظري“. لم يتمكن طاقم الإشراف على هذه الأخاديد الصحراوية من العثور على هذا الرومانسي اليائس بعد، غير أنهم قاموا بتنظيف أعمال التخريب تلك عن الصخور التاريخية.

6. مواطن صيني يصطحب دلفيناً شارداً التقطه من أحد الشواطئ إلى منزله

في جزيرة (هايلينغ) في الصين، التقطت عدسات كاميرات المراقبة رجلاً ينتشل دلفينا من الشاطئ بعد أن لفظته الأمواج. في الصورة أعلاه يظهر الرجل وهو يرفع الدلفين على كتفه ثم يسير به إلى سيارته .

7. منع ذوي الوزن الزائد من امتطاء ظهور الحمير في اليونان بعد أن اتضح أنهم يسببون لها إصابات على مستوى الظهر

اتضح أن الأشخاص من ذوي الوزن الزائد كانوا يتسببون في أذى كبير للحمير في (سانتوريني) الشهيرة في اليونان على مر سنوات كاملة، غير أن الدولة قررت هذه السنة القيام بأمر صارم حيال ذلك، ففي أكتوبر 2018 منعت كل شخص يزيد وزنه عن 100 كلغ من ركوب الحمير.

قبل اعتماد هذا القانون، كان السواح في (سانتوريني) يدفعون مقابل ركوب الحمير من الشاطئ إلى وسط المدينة، وهو درب طويل ومحفوف بالمنعرجات والمنحدرات، أضف إلى ذلك الحمولة الثقيلة التي تعين على الحمير تحملها مما يسبب لها إصابات عديدة على مستوى الظهر.

8. سواح يتلفون عشبا طبيعيا ونادراً زهري اللون في الصين

لا يزهر هذا النوع النادر من العشب الزهري سوى شهرين فقط خلال الخريف، غير أن مساحة صغيرة منه لم يدم إزهارها سوى أسبوعين فقط للأسف وذلك بعد أن عمد بعض السواح إلى إتلافها. في مدينة (هانزو)، تعين على القائمين على المنتزه تشذيب العشب من أجل حمايته لأن السواح ظلوا يدوسون عليه ويستلقون فوقه لالتقاط الصور الفوتوغرافية. قاموا حتى بتجاهل الشريط الذي يحيط به من أجل الإبقاء عليهم خارجه.

9. تم إتلاف آثار أقدام ديناصورات يعود تاريخها إلى ملايين السنين

قبل حوالي 200 مليون سنة من الآن، كانت الديناصورات تجول شمال شرق ولاية (يوتاه) الأمريكية الآن، وكان كل ما تركته هذه الكائنات العملاقة لنا هو آثار أقدامها، التي ما زال بإمكان الناس زيارتها اليوم على مستوى المنتزه الوطني (ريد فليت). غير أنه مؤخرا، صرح طاقم الإشراف على المنتزه أن بعض الأشخاص عمدوا إلى تحريك بعض الآثار من موقعها ورموا بها في خزان قريب.

10. صيادون غير قانونيين يقتلون 87 فيلاً في ملاذ محمي في جنوب القارة الإفريقية

إن «أفيال بدون حدود» هو ملاذ آمن محمي في (بوتسوانا)، والذي اكتشفت فيه هياكل 87 فيلا مقتولا في شهر سبتمبر 2018، قال أحد العاملين ضمن المحمية للإذاعة الوطنية الأمريكية: ”افترضنا أن جميع الهياكل العظمية التي اكتشفت كانت تعود لأفيال قتلت بدون رخصة، لأن جميعها تعرضت الجماجم فيها إلى القطع من أجل إزالة الأنياب“، واستطرد قائلاً: ”حاول الصيادون غير القانونيين إخفاء جرائمهم من خلال طمس كتل اللحم الهائلة والمتعفنة تلك تحت الشجيرات والأحراش اليابسة“.

11. اعتقال رجل بسبب افتعاله حريقاً مهولاً في كاليفورنيا أتى على 4000 هكتار من الغابات

اندلع ما أطلق عليه اسم ”النار المقدسة“ في المنتزه الوطني في (كليفلاند) عبر جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية في شهر أغسطس 2018 وتسببت في تدمير وإتلاف 4 آلاف هكتار من الغطاء الغابي. تم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص إثر ذلك، ووضعت ألسنة اللهب 7 آلاف منزل ومبنى في خط الخطر.

تمكنت مصالح الشرطة في نهاية المطاف من اعتقال رجل يدعى (فوريست فوردون كلارك)، ووجهت له عدة تهم باقترافه جنايات تضمنت افتعال الحرائق بعد أن ثبت كونه مسؤولا على نشوب كل تلك الحرائق المهولة.

مصدر الصورة: dkhlak

للمزيد:

بريطانيا.. رجل مثلي تنكر كإمرأة ليتزوج شريكه إرضاءً لحماته!

لمتابعي صفحات العائلة المالكة البريطانية.. تحذير ملكي جدّي