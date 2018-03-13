صهاريج الطويلة.. إرث تاريخي يمني في طي الاهمال

أخبار الآن | عدن- اليمن - (مازن الشعبي)

يعود تاريخ بناء صهاريج عدن إلى القرن الخامس عشر حيث تعد من أبرز المعالم التاريخية في المدينة وتمثل مزارا للعديد من السواح رغم افتقادها للاهتمام والترويج السياحي.

في منطقةِ (الطويلة)... تُطِلُّ صَهاريجُ عدن ذاتُ الطابعِ الخاص، تَشُقُ طريقَها مُختَرِقةً جَبَلَ شمسانَ الشاهق، وتَنحَدِرُ مَنْ أعلاهُ حتى قاعِدَتِه، حيثُ يمتدُ مَنفَذٌ لِتَصريفِ المياهِ نحوَ البحر

الزائرُ الذي يَحُلُّ على مدينةِ عدن لا بُدَّ أنْ يَقصِدَ "صهاريجَ الطويلة" التي تُعتَبَرُ من أبرَزِ المَعالِمِ التأريخيةِ في المدينة، ومعَ اختلافِ المؤرخينَ حولَ الفترةِ التي بُنيَتْ فيها إلاّ أنَ أغلَبَهُمْ يؤكدُ أنَّها بُنيَتْ عِبْرَ مراحِلَ متقدمة، كان أوّلُها يَعودُ للقرنِ الخامِسَ عَشَر.

التقينا بالمرشدة السياحية بشرى السعدي التي تحدثت عن تاريخه وبماذا يتميز قائلة:

تم تشييد الصهاريج في القرن الخامس عشر ويعتبر من التراث اليمني العريق فالعديد من الزوار الذين يأتون إلى عدن لابد لهم أن يزوروا الصهاريج ، وعن هذه الصهاريج نتحدث عن هندسة معمارية مدققة بالجانب الهندسي والصلابة المعمارية في الصهاريج، حيث تم الإنشاء للتقليل من كوارث الفيضانات والمحافظة على مدينة عدن.

تشكل أحواض المياه منظومة هندسية ومعمارية تقليدية لتصريف المياه وفق طراز معماري بالغ الإدهاش وشديد الصلابة والمتانة؛ لوقاية المدينة من الفيضانات ومياه السيول، ما جعلها تستقطب العديد من السواح .

عبدالقادر علي..أحد الزوار للصهاريج التقينا به وتحدث عن أهمية الصهاريج في عدن و قال:

انا أقيم في خارج اليمن ونطلب من الجهات الحكومية الاهتمام بالمعالم الأثرية، وهذه الصهاريج من المعالم الأثرية المشهورة في مدينة عدن وحاليا مهملة جدا واذا كان هناك جهات مختصة بالسياحة عليها أن تهتم بهذا الإرث الحضاري لكي يجذب جميع السواح في داخل وخارج البلد .

جلال وعائِلَتُهُ يَحرِصونَ على قَضاءِ إجازَتِهِمُ الأسبوعية في هذا المكانِ يستذكرونَ مِنْ خِلالِهِ التأريخَ ويعيشونَ رَوعَةَ المكانِ الذي اختَزَلَ مَهارَةَ وإبداعَ البَنّاءِ اليمني على مَرِّ العصور.. يضيف جلال:

طبعا هذه زياره عائلية إلى صهاريج عدن التاريخية حيث تعتبر أفضل معلم تاريخي في عدن وياتي بعدها قلعة (صيرة) .

وأضافت الزائرة ساره وليد:

كل يوم جمعة أتواجد في الصهاريج التي تعتبر مكان اثري من عهد أجدادنا القدامى و أحب ازور هذا المكان الذي يتميز بالهندسة المعمارية وهذا سر انجذابي له.

كانتْ الصهاريجُ تُمَثِّلَ مزاراً للعديدِ من السُيّاحِ في السنواتِ الماضية، لكِنَّ السِياحَةَ إليها شَهِدْت تراجُعا مَلحوظا؛ بِسَبَبِ ما مَرَّتْ بهِ البلادُ من أحداثٍ وحَربٍ فَرَضَتْها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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