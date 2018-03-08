بدء عملية السيل الجارف للقضاء على القاعدة في اليمن

أخبار الآن | أبين - اليمن - (وكالات)

بدأت أمس قوات الحزام الأمني عملية "السيل الجارف"، بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، لتطهير جيوب وأوكار مسلحي عناصر القاعدة من مديرية المحفد ووادي حمارا، آخر منفذ للإرهابيين في محافظة أبين، فيما دمرت قوات التحالف، بإسناد من القوات الإماراتية، تسع آليات عسكرية ومعملاً لتصنيع الألغام بجبهة الساحل الغربي لليمن.

وفي التفاصيل، نفذت قوات الحزام الأمني خطة عسكرية محكمة شملت حملات دهم للعناصر والجيوب الإرهابية بمحافظة أبين، في ظل استمرار «عملية السيل الجارف» في ملاحقة عناصر التنظيم بمديرية المحفد، لحين التأكد من خلو المنطقة من أي جيوب تابعة للجماعات الإرهابية، حيث تعد أكبر معاقل "القاعدة" في أبين، حيث كانت هناك معسكرات تدريبية في جبال المنطقة للتنظيم.

وأسفرت العملية عن مقتل قيادي "القاعدة" الملقب بأبومحسن باصبرين، بعد مواجهات مع قوات الحزام الأمني، إضافة إلى تكبد العناصر الإرهابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح وهزائم كبيرة، فيما تم القبض على عنصرين خطيرين ضمن قائمة المطلوبين.

وتمكنت قوات الحزام الأمني، بإسناد ودعم من قوات التحالف العربي، من اقتحام المواقع التي كانت تتحصن بها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في مديرية المحفد ووادي حمارا الواقع في محافظة أبين، وتطهيرها.

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