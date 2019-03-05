لمتابعي صفحات العائلة المالكة البريطانية.. تحذير ملكي جدّي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن كلٌّ من قصر كنسينغتون وكلارنس هاوس في بريطانيا عن وضع قواعد جديدة لوسائل الإعلام الإجتماعية، وسط مخاوف بشأن التهديدات السيبرانية عبر الإنترنت التي تطال الدوقة ميغان ماركل ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

وفي التفاصيل بحسب موقع "pagesix" الالكتروني، فإنَّ "ما يقوم به المسؤولون في قصور العائلة المالكة البريطانية، يهدف إلى خلق بيئة آمنة على جميع مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالعائلة".

وبموجب القواعد الجديدة، فإنّ "العائلة تحتفظ بحق إخفاء أو حذف التعليقات على تلك المنصات، كما يعود لها حق حظر أي مستخدم لا يلتزم بتلك القواعد". وتبعاً للموقع، فإنّه "ستتم إزالة أي تعليقات مهينة ومسيئة تتضمن لغة تحريضية، واخرى تدل على تمييز على أساس العرق أو الجنس أو السن، على أي منشور".

وقد تلجأ العائلة المالكة إلى السبل القانونية لمحاسبة أي مستخدم يتجاوز حدود القواعد الخاصة بالتعليق، لاسيما أولئك الذين يتوجهون إلى أي فردٍ من أفراد العائلة المالكة بأي إهانة أو تهديد، لاسيما انّ ماركل وميدلتون تتلقيان الكثير من التعليقات السيئة على مواقع التواصل الإجتماعي. وخلال الفترة الأخيرة، كان موظفون في القصر الملكي يقضون ساعات كثير في التعامل مع مئات الآلاف من التعليقات العنصرية والجنسية الموجهة باتجاه ماركل وميدلتون.

مصدر الصورة: ABC News

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