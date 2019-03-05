تحذيرات من انتعاش تجارة المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر باحثون من خطورة استخدام تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج وبيع المواد المخدرة بين الشباب.

وذكرت دراسة أجرتها رويال هولوواي، في جامعة لندن، أن متعاطي المخدرات يقدّرون بشدة دور تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل سناب شات، في تسهيل وتسريع عملية بيع المخدرات

وحذرت الدراسة من أن المشترين يواجهون مخاطر كبيرة تتعلق بسلامتهم الشخصية وجودة المخدرات التي يحصلون عليها، فضلاً عن أن هذا التطبيق يمنحهم "أمان كاذب" للهروب من الشرطة، وهو ما يعني إمكانية الإيقاع بهم.

وأوصت الدراسة بضرورة توعية الشباب بالمخاطر المحيطة بهم، وهو ما أصبح ضرورة "حرجة وملحة".

ووجدت الدراسة أيضاً أن الكثير في حالة إنكار لوجود هذه المخاطر، وذكرت "في المجمل، تحدث المستخدمون عن مبرراتهم للاستمرار في شراء المواد المخدرة من بائعين غير معروفين من خلال التطبيقات".

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