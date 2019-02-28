ارتفاع ضحايا حادث قطار محطة مصر الى أكثر من 21 شخصاً

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)

أعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر الدكتورة هالة زايد، ارتفاع عدد الوفيات فى حادث قطار محطة مصر، إلى 22 حالة، وذلك بعد وفاة حالتين اليوم بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية.

وأضافت وزيرة الصحة خلال تفقدها، مستشفى دار الشفاء، أن جميع الحالات تقدم لها الرعاية لكاملة، وأنها حضرت اليوم للاطمئنان على حالة مصابي حادث قطار محطة مصر، والاطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لها.

وتفقدت الوزيرة برفقة مدير المستشفى وعدد من مسئولي الوزارة، غرف الرعاية للاطمئنان على المصابين كما استمعت للمصابين الموجودين بالأقسام الداخلية.





اقرا: بعد كارثة محطة رمسيس.. تاريخ مأساوي لحوادث القطارات في مصر