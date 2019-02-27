بعد كارثة محطة رمسيس.. تاريخ مأساوي لحوادث القطارات في مصر

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (خاص)

عادت إلى الواجهة من جديد، حوادث القطارات في مصر، حيث سقط اليوم عشرات القتلى والجرحى، إثر اندلاع حريق هائل في محطة القطارات الرئيسة وسط القاهرة، نجم عنها اصطدام قطار بأحد الأرصفة.

وتفقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يرافقه عدد من المسؤولين، موقع حادث احتراق القطار بمنطقة رمسيس وسط العاصمة القاهرة، وتعهد في كلمة مقتضبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادث؛ وأضاف أن العمل جار لتشكيل لجنة متخصصة على أعلى مستوى للوقوف على أسباب الحريق.

وقبل رئيس الوزراء استقالة وزير النقل الدكتور هشام عرفات، وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، أن حصيلة القتلى فاقت العشرين قتيلا و40 مصابا. وأظهرت الصور تصاعد سحابة كثيفة من الدخان الأسود فوق المحطة، وشوهد رجال الإطفاء يبذلون الجهود لإخماد النيران المندلعة في العربة المتفحمة؛ وأوقفت هيئة السكة الحديد المصرية حركة القطارات بالمحطة، وفُرض طوق أمني حول موقع الحريق.

إلى ذلك، أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان رسمي، أن سبب الحادث يعود لانحدار أحد القطارات "جرار وردية رقم 3202"، واصطدامه بالرصيف رقم 6 في محطة القطارات، ما نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين؛ بينما يعزو خبراء حوادث القطارات المتكررة في مصر إلى تقادم شبكة القطارات، فضلا عن عامل الإهمال خلال التشغيل والصيانة.



مراسل أخبار الآن من القاهرة رمضان المطعني





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