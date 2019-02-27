قتلى في حريق هائل داخل محطة قطارات مصر الرئيسية (فيديو)

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)

شب حريق هائل داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس، عقب اصطدام قطار برصيف المحطة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للسيطرة على النيران، التي أدت سقوط عشرات الضحايا والجرحى جراء الاصطدام والحريق.

وتضاربت الانباء بين وسائل الاعلام المصرية والجهات الرسمية، ففي وقت اعلنت صحيفة "الشروق" عن ارتفاع عدد الضحايا الى 24 قتيلاً و50 جريحاً، افادت جهات رسمية أن عدد القتلى اقتصر على 10 أشخاص .

وأصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات بإيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة بعد الحريق، الذي وقع على رصيف رقم 6 داخل المحطة، كما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.

كما أكد مصدر مسؤولة بالسكة الحديد، أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة خاصة بالتكييف وليس هناك أي عمل إرهابي كما يروج البعض.

وأفادت وسائل اعلام مصرية أن غرفة نجدة القاهرة، تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل محطة مصر، حيث توجهت سيارات الإطفاء إلى المحطة.

وبحسب وسائل الاعلام، فقد اصطدم قطار بالرصيف خلال دخوله المحطة، ماتسبب في اندلاع الحريق.

وبحسب شهود عيان وقعت حالات اختناق كثيرة بسبب سحابة الدخان الكثيفة التي نتجت عن الحريق. ومن المقرر أن تصدر وزارة النقل بيانا تكشف فيه ملابسات الحادث، وأسباب وقوعه وعدد الضحايا والمصابين.