ماذا طلب والد ميغان ماركل من ملكة بريطانيا؟

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (رويترز)



والد ميغان ماركل يطلب من ملكة بريطانيا التدخل لمساعدته على التواصل مع ابنته



قال والد ميغان ماركل زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا أمس إنه يأمل في أن تتدخل الملكة لإعادة تواصله مع ابنته.

وذكر ماركل أن ميغان لم ترسِل له بطاقة معايدة بمناسبة عيد الميلاد , وأنه يأمل في أن يتمكن هو وابنته في وقت ما من إعادة بناء علاقتهما.

وقال توماس ماركل للملكة إليزابيث في مقابلة بثتها قناة (آي.تي.في) التلفزيونية ”أقدر أي شيء يمكنها القيام به أعتقد أنها تريد حل المشكلات العائلية“.

وأضاف ”الأسر، سواء كانت ملكية أم لا، متشابهة ويجب أن تظل مترابطة خاصة في وقت عيد الميلاد“.

وتابع ماركل أن ميغان لم ترسل له بطاقة معايدة بمناسبة عيد الميلاد وإنه يأمل أن يتمكن هو وابنته في وقت ما من إعادة بناء علاقتهما.

وقال ”كل ما يمكنني قوله هو أنني هنا، وهي تعلم، وحاولت الاتصال بها واحتاج أن تسعى إلي. أحبها جدا ... أحب ابنتي جدا ويتعين أن تعرف هي ذلك“.

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