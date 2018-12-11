كيف ستحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

الجنسية البريطانية من أصعب الجنسيات التي يمكن الحصول عليها ، فشروطها صعبة ومعاملاتها قد تمتد لسنوات ، وميغان ماركل لن تكون استثناءً، فعلى الرغم من أنـها تزوجت رجلاً بريطانياِ ومن العائلة المالكة إلا أن هذه الميزات لا تضيف شيئاً في ملف تقديمها على الجنسية البريطانية .

و منذ الزفاف الملكي في 19 مايو 2018، اكتسبت ميغان لقبا جديدا وأصبحت تعرف باسم "دوقة ساسيكس"، ومع ذلك، فهي لا تزال غير قادرة على اعتبار نفسها مواطنة بريطانية حتى الآن.

وقال قصر كنسينغتون إن الدوقة ستعامل مثل أي شخص آخر عند تقديم طلب للحصول على الجنسية البريطانية.

وأوضح سكرتير الاتصالات الخاص بالأمير هاري، جيسون كناوف، أن ميغان ستحتاج إلى "الامتثال لمتطلبات الهجرة في جميع الأوقات".

وتابع: "يمكنني أيضا أن أقول إنها تنوي أن تصبح مواطنة من المملكة المتحدة، وستمضي في هذه العملية التي يعرف بعضكم أنها قد تستغرق سنوات".

وينص القانون البريطاني على أنك لن تصبح مواطنا بريطانيا بشكل تلقائي عندما تتزوج أحد أفراد العائلة المالكة.

وسيتطلب هذا تقديم ميغان طلبا بصفتها زوجة مواطن بريطاني، في حين أنه في بعض الدول الأخرى، يعتبر الشخص المتزوج تلقائيا حاصلا على جنسية شريكه.

وستحتاج دوقة ساسيكس إلى اتباع الإجراء الصحيح الذي يتضمن إجابة أسئلة الاختبار ومقدارا معينا من الدخل.

أما حاليا، ميغان لديها "الإقامة الدائمة، والتي يجب أن تستمر لمدة 12 شهرا على الأقل، قبل البدء بطلب التقديم للـجنسية البريطانية.

وهناك عدد من المتطلبات التي يجب على ميغان الإيفاء بها عندما تتقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، بينها:

- أن تكون في سن 18 عاما أو أكبر.

- أن تكون متزوجة أو في شراكة مدنية مع شخص يحمل الجنسية البريطانية.

- أن تعيش في بريطانيا مدة لا تقل عن 3 سنوات على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على ميغان:

- إثبات أنها كانت داخل المملكة المتحدة قبل 3 سنوات بالضبط من اليوم الذي تتلقى فيه وزارة الداخلية طلبها.

- إثبات معرفتها اللغة الإنجليزية.

- اجتياز اختبار الحياة في المملكة المتحدة، وبمجرد اجتيازها للاختبار، يمكنها تقديم طلبها للحصول على الجنسية البريطانية التي تصل كلفتها إلى حوالي 1632 دولارا أمريكيا.

- أن تتمتع بسمعة جيدة وبحسن الأخلاق.

اقرأ أيضاً :

قصر بنكغهام يكشف حقيقة خلاف "الأميرتين".. هذا ما أعلنه

تهديد الأمير هاري بالقتل لأنه خان العِرق بزواجه بميغان!