قصر بنكغهام يكشف حقيقة خلاف "الأميرتين".. هذا ما أعلنه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في خطوة غير اعتيادية، خرج قصر بكنغهام عن صمته بشأنِ التقارير الإعلامية التي تحدّثت عن خلافات بين زوجتي الأميرين البريطانيين ويليام وهاري، كيت ميدلتون وميغان ماركل، وردّ على الأنباء التي تحدثت عن لهجة ميغان غير اللبقة وطلباتها المتكررة من موظفي القصر الملكي.

ولذلك، فقد نفت دوائر القصر المعنية هذا الأمر، مؤكدةً أنّ "ذلك لم يحصل أبداً"، خصوصاً وأنّ "تقارير إعلامية أشارت إلى أن كيت دوقة كامبردج تصدت لميغان ماركل دوقة ساسيكس بعد أن تحدثت الأخيرة بوقاحة إلى الموظفين الملكيين".

ولفتت التقارير إلى أن "كيت طلبت من ميغان ألّا توبخ أعضاء من فريقها الملكي في قصر كينغستون"، بحسبِ ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية. أمّا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فنقلت منذ أيام عن مصدر داخلي، بوادر خلاف بين كيت وميغان، وقال: "لا انسجام بين كيت وميغان".

وقبل أيام، صدر خبر رسمي يؤكد مغادرة الأمير هاري وميغان خارج قصر كينسنغتون، والانتقال لمنزل ريفي يبعد 32 كم عن كينسنغتون ويتكون من 10 غرف نوم. وفي هذا الصدد، تقول مصادر داخلية أنه "من الواضح جداً الاختلاف في شخصيتي كيت وميغان، حتى في الملابس التي يرتدينها وتعاملهما مع وسائل الإعلام". ولفتت المصادر إلى أنّ "إن وليام وكيت لهما شعبية كبيرة بين طاقم العمل التابع للعائلة المالكة، بينما قد تكون ميغان فظة أحياناً مع بعض أعضاء طاقم العمل".

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