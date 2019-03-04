22 صورة خلابة ترصد عظمة الطبيعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (brightside)

من أجل رؤية العالم من زاوية غير عادية ، كل ما عليك القيام به هو أن تكون محظوظا ومراقب جيد. هل سبق لك أن رأيت السنجاب شقراء؟ وماذا عن بيضة مسلوقة في الينابيع الساخنة؟ نحن على يقين من أنك لم تعرف أن الصبار يمكن أن يتسلق الصخور!

لذا نعرض لك 22 صورة رائعة من الطبيعة.

1. حذاء مغطى بالطحالب وجد في الغابة

2. قطعة من الجليد من بحيرة بايكال

3. سحلية التمساح المكسيكي المهددة بالانقراض

4. "بلورة الملح التي وجدت في سالار دي أويوني"

5. تم العثور على هذه السلالة القديمة من الدجاج في منطقة صغيرة من إيطاليا.

6. الصبار تحاول الهرب

7. "القذائف التي جمعتها على الشاطئ مع ابني"

8. "استولى والدي على صورة رائعة لرجل أزرق".

9. النمر الأسود المدهش

10. جليد دائري الشكل

11. "وجدت هذه الكرات البازلتية شبه الكروية المغلفة شبه الكاملة على شاطئ في أيسلندا."

12. هذا الفطر الذي نما تماما من وسط شجرة

13. البيض المغلي في الينابيع الحارة في هاكوني باليابان يخرج بقذائف سوداء.

14. لديه قلب كبير.

15. "الثوم الذي نما له فلق واحد فقط."

16. يشبه شكل الثلج المتكون من أعلى العشب طبقة مرتبة.

17. سنجاب أشقر اللون

18. شجرة على شكل قلب في ولاية أوهايو

19. "هذه زهرة جيربيرا في فناء منزلي مغطاة بشبكة عنكبوتية."

20- تعيش أنواع من السناجب النادرة تسمى مومونغا في اليابان فقط.

21. لديهم عيون ضخمة و تسمى التميمة من جزيرة هوكايدو.

22. إنهما لطيفان لدرجة أننا لم نتمكن من اختيار صورة واحدة.

مصدر الصورة: brightside

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