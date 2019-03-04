6 أطعمة يمنع عليك تناولها في بعض الدول.. والا sتتعرض للسجن!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (eatthis)

يعتبر تناول الطعام من أهم الأمور الواجب على الشخص القيام بها من أجل الاستمرار في الحياة، الا أن هناك عدة دول فرضت، لأسباب مختلفة، حظراً على تناول بعض الأطعمة المعينة. وفيما يلي نعرض بعض الأمثلة:

- اللبان

من أجل الحفاظ على نظافة شوارعها حظرت سنغافورة تناول العلكة منذ عام 1992 ، ومن يخالف هذا القرار يعرض نفسه للحبس لمدة تصل إلى عامين أو دفع غرامة مالية تصل إلى 1000 دولار.

- كافيار بيلوجا

يحظر استيراد أو بيع أو شراء كافيار بيلوجا فى الولايات المتحدة، والذى يأتى من من سمك الحفش Beluga، وهى سمكة مهددة بالانقراض، لذا فهم يحاولون بذلك حماية هذا النوع من الاندثار.

- الكاتشب

من أجل الحفاظ على صحة تلاميذ المدارس، قررت فرنسا حظر الكاتشب على الأطعمة المختلفة، وسمحت فقط باستهلاك الكاتشب مع البطاطس المقلية، والتى يتم تقديمها مرة واحدة فى الأسبوع.

- سمك السلمون المزارع

حظرت الأمم المتحدة بما فى ذلك نيوزيلندا وأستراليا بيع، واستهلاك سلمون المزارع، وذلك فى محاولة للحد من التلوث، خاصة سمك السلمون ذى اللون الرمادى الذى يحمل اسم "sockeye" أو "Alaskan".

- سمك فوجو

تعتبر فوجو واحدة من أخطر الأسماك فى العالم، والتى قد تتسبب فى وفاة الإنسان إذا لم يتم إعدادها بشكل صحيح، وهذا هو السبب فى أن تمنع الولايات المتحدة بيعها أو إعدادها دون ترخيص.

- زعانف سمك القرش

من أجل حماية أنواع أسماك القرش وحظر الممارسة اللإنسانية المتمثلة في تقطيع الزعانف أسماك القرش الحية، والتى تجعلهم يموتون ببطء وألم، صدر مؤخرًا قانون يحث على القضاء على مبيعات زعانف القرش فى الكونغرس.

مصدر الصورة: youm7

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