عاصفة ثلجية تشل الحياة في الولايات المتحدة

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

اتجهت عاصفة شتوية غطت الغرب الأوسط الأمريكي بالجليد صوب الشمال الشرقي للولايات المتحدة، ما تسبب في إلغاء رحلات جوية وتوقف خدمة القطارات خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يسافر خلالها الكثير من الأمريكيين، في حين أخطر مركز الطوارئ ومواجهة الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس بإلغاء أكثر من ألف رحلة جوية بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال خبير الأرصاد الجوية ريتش أوتو من المركز الأمريكي للتنبؤ بالطقس، إن خدمة الطقس أصدرت تحذيرات بشأن العاصفة الشتوية لقطاع من شرق الولايات المتحدة الذي يقطنه ما يصل إلى 100 مليون شخص.

وضربت العاصفة التي تتحرك من الغرب إلى الشرق وتكتسب قوة من هواء المحيط القطبي الشمالي من كندا مناطق كثيرة من الغرب الأوسط.

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