كارثة عالمية قد تقتل الملايين.. والسبب غذاء البشر!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد علماء في كلية لندن الجامعية على "ضرورة أن يعمد الناس إلى تغيير طريقة تحضير الطعام ونظامهم الغذائي، لتجنّب كارثة عالمية على الأرض وموت الملايين من الناس مبكراً".

ودعا الباحثون البشر إلى "تقليل كمية اللحوم والسكر التي يتمّ تناولها إلى النصف، مع ضرورة مضاعفة كمية الخضروات والفواكه والمكسرات التي يتناولونها".

ويرى العلماء أنّ "ما يساهم في تخفيض التأثير السلبي في البيئة هو توفير الغذاء لـ10 مليارات شخص عام 2050"، موضحين أنّ "الفرد لا يجب أن يتناول أكثر من 14 غراماً من اللحم الأحمر وأكثر من 250 غراماً من منتجات الألبان يومياً، إذ أنّ ذلك يساهم في تخفيض إنبعاث غاز الميثان إلى الجو ويخفض من تقطيع أشجار الغابات لتحويل مساحتها إلى مراعٍ".

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