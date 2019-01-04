إحصاء عدد الحيوانات في حديقة لندن.. المهمة المتعبة والممتعة

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (رويترز)

مع بداية العام بدأ حراس حديقة الحيوان في العاصمة البريطانية لندن, في مهمتهم السنوية بإحصاء الحيوانات المختلفة في الأقفاص وخارجها.

وتضم الحديقة التي تقع داخل متنزه "ريجنتس بارك" نحو 19 ألف حيوان من 600 فصيلة، ويحرص المسؤولون كل عام , على التأكد من العدد وكتابته على لوحات تعرض للزوار في بداية العام.

وتم إحصاء 95 بطريقاً من فصيلة «هامبولدت» واثنين من فهود سومطرة.

وقد استقبلت الحديقة العام الماضي اثنين من حيوان «تمندوة» الآكل للنمل أطلق عليهما باكو وبوكو، و12 من بيض بطاريق همبولت، التي «فقست» في شاطئ البطريق الخاص بالحديقة. كما انضمت إلى الحديقة علقتان سميتا «أنجل» و«سبايك».

الطريف أن حراس الحديقة قاموا بعد كل الحيوانات الموجودة، ولكن مهمة حارس النحل تعد الأصعب من نوعها، ويتندر البعض بأن التكهن بالعدد يعد مقبولا في هذه الحالة.

وقالت أنجيلا رايان مديرة العمليات في الحديقة: مع وجود أكثر من 19 ألف حيوان يجب علينا حصرها في الحديقة، يقوم كل حارس بعدّ ما لديه من حيوانات بطريقته الخاصة، يلجأ البعض لالتقاط الصور في الخزانات المائية وأحواض السمك، حتى يتجنبوا الخطأ في العد، البعض الآخر يقوم باستخدام وسائل ترغيبية لعد المجموعات الكبيرة من الحيوانات مثل تقديم الطعام والمكافآت».

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