فتاتان صغيرتان تعتنيان بـ46 حيواناً في منزلهما (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حولت عائلة بريطانية منزلها إلى حديقة حيوانات مصغرة، تضم 46 حيواناً من أنواع مختلفة، كالأرانب والكلاب والخيول وطيور الببغاء، وغيرها من الحيوانات الصغيرة والطيور والزواحف.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "السيدة بيلا وايلي (41 عاماً)، ولدرجة حبها للحيوانات، عملت على إنشاء الحديقة في منزلها، وشجعت بناتها بوبي (7 أعوام) وهولي (12 عاماً) على تحمل المسؤولية في العناية بالحيوانات".

وتعمل الشقيقتان كل صباح قبل التوجه إلى المدرسة، على إطعام الأرانب والحيوانات الأخرى، ويستغرق ذلك نحو 30 دقيقة. كذلك، فإنهما تقومان بتنظيف أقفاص الحيوانات الأليفة مرتين في الأسبوع.

ويومي الخميس والجمعة، تقوم الفتاتان على مدى 3 ساعات بعد المدرسة، بتقديم الرعاية اللازمة للخيول وتنظيف الاصطبلات، ويسري ذلك على أيام السبت والأحد، حيث تمضيان مزيداً من الوقت في هذا العمل.

وفي هذا الإطار، تقول السيدة وايلي: "يتوجب علينا التخطيط للرحلات والعطلات بعناية فائقة، حيث يجب تأمين جميع احتياجات الحيوانات خاصة الخيول، قبل الانطلاق في عطلة، وهو أمر نادر الحدوث".

وتضيف: "الاعتناء بهذا العدد الكبير من الحيوانات يحتاج إلى الكثير من العمل، خصوصاً أنني أعمل خارج المنزل، لكن هذه الحيوانات تستحق كل هذا الجهد، وبالنسبة لزوجي، فهو يعتقد أننا جميعاً مجانين".

مصدر الصورة: DailyMail

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