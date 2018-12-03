الحبّ في عالم الحيوان.. 14 صورة رائعة تروي الكثير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ليس الإنسان وحده الذي يحب، بل الحيوانات أيضاً. هذا ما أثبتته الدراسات التي أكّدت أن الحيوانات تعيش الحبّ وتعرفه فيما بينها. فالرومانسية في عالم الحيوانات تتعادل مع عالم الإنسان وربّما تزيد قليلاً، ويمكن للحيوانات أن تعانق وتقبّل بعضها كما البشر.

وفي هذا الصدد، نشر موقع "برايد سايد" مجموعة من الصور الرائعة التي تثبت أن الحب يحكم عالم الحيوان:

1- الحب يجمع الأسرة.. إنه وقت القيلولة

2- الأسد واللبؤة.. الحب الأول والأخير

3- القطط السعيدة.. المحبة تجمعهم

4- دب الباندا: الحب البريء

5- القرود: سنبقى نحب بعضنا حتى الأبد

6- لا شيء يقهرنا عندما نكون متلاقصين فيما بيننا

7- عناق الحب بين الفيلة

8- حب العائلة

9 - قبلة على الثلج

10- الحب للغزلان

11- قبلة الحصان: إنها القوة بحد ذاتها

12- الحب في زمن القردة

13- الحب النقي نقاء الماء

14- الحب يعلمنا الإحترام والدعم والثقة

مصدر الصور: برايت سايد

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