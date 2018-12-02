بعد تجميدها.. سمكة تونة تعود للحياة من جديد (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو تمّ تصويره في سوق للسمك في اليابان، يوثق لحظة عودة سمكة مجمّدة إلى الحياة، بعد وضعها في الماء الدافئ.

وبدأ الفيديو الذي حصد 50 ألف مشاهدة منذ نشره، بتصوير رجل أمسك السمكة وهي من نوع التونة، لوضعها في صندوق ثلج، تمّ تحديد درجة حرارته بـ 2 تحت الصفر.

وبعد ذلك، عمد الرجل إلى إخراج السمكة من الصندوق وتغطيسها في إناء للماء الدافئ. وبعدها بثوانٍ قليلة، عادت السمكة إلى الحياة من جديد.

وإثر ذلك، علّق الخبراء بعد مشاهدتهم الفيديو قائلين: "من غير المرجح أن تكون السمكة قد جمدت بالكامل"، لافتين إلى أن "السمك من هذا النوع يمكن أن ينجو من التجميد، لأنه يحتوي على بروتين مضاد للتجمد في دمه".

من جهتهم، أشار مشاهدون إلى أنّ "الفيديو يعكس الطريقة الرائجة التي يطبقها تجار السمك في اليابان للحفاظ على الأسماك طازجة"، موضحين أنه "يتم تجميد الأسماك بما يكفي لإبطاء معدل ضربات القلب ولكن ليس بما يكفي لإيقافها".

مصدر الصورة: Vitaminas

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