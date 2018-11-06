حقائق قد تغير نظرتك بسباق الخيل.. بعضها مؤلم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشر موقع "BuzzFeed" لائحة تتضمن 14 أمراً واقعياً وحقيقياً، قد تغيّر نظرة الناس بسباق الخيل، وهي على النحو التالي:

1- كل 3 أيام، يموت حصان واحد على حلبات السباق الأسترالية.

2- بين آب 2017 وتموز 2018 قُتل 119 خيلاً على مسارات في أستراليا.

3- 56 خيلاً من بين الخيول الـ119، قتلوا نتيجة لإصاباتٍ كارثية في أطرافهم الأمامية. كذلك، فقد توفي 16 خيلاً بسبب الإرهاق، في حين أصيب 11 آخرون بأزمات قلبية.

4- شهدت ولاية نيو ساوث ويلز حادثة وفاة 52 خيلاً، كما شهدت كل من ولايتي فيكتوريا وكوينزلاند نفوق 24 حصاناً.

5- بين تموز 2016 وتموز 2017، توفي 137 رأس خيل في حلبات السباق.

6- تشهد أسواق خيول السباق فائضاً كبيراً. فقرابة 2000 رأس خيل ولدوا خلال عام لا يدخول السباقات، فيما يغادرها 8500 خيلٍ. وتعتبر هذه الخيول "هدراً"، وغالباً ما يتمّ ذبحها.

7- تشكل السياط ضرراً كبيراً على الخيل. وفي هذا الصدد، كشفت دراسة أن "عامود السوط غير المبطن، يطال جلد الحصان بنسبة 64% من الوقت، في حين أن 80% من عادات استخدام السياط أدّت إلى ظهور فجوة ظاهرة على جسم الحصان.

8- تعارض منظمة RSPCA استخدام اللجام الذي يوضع على فم الحصان والذي يربط لسانه، إلى جانب الأطراف المعدنية الموجودة على حذاء الفارس. وأظهرت إحدى الدراسات أن الخيول التي وضع لها لجام لسان، شهدت معاناة أكبر من أولئك الخيول التي أعفيت من ذلك.

9- أوضحت دراسة نُشرت في المجلة الأسترالية البيطرية أنّ الكثير من الخيول الأسترالية تعاني من إصابات في العظام، كما أن بعضها يعاني من إرهاقٍ شديد.

10- الخيول التي تُجبر على السباق عندما يكون عمرها سنتين، معرضة لخطر الإصابة بالأمراض، وبالتالي الوفاة.

11- غالباً ما تكون الخيول ثابتة طوال اليوم أثناء التدريب. هذا الأمر قد يؤدي إلى تضرر المخ لدى الخيول، وينعكس ذلك بشكل سلبي على سلوكياتها.

12- تعاني الكثير من الخيول من قرحة المعدة. وفي هذا الإطار، كشفت دراسة أنّ عدداً كبيراً من الخيول ثبت أنها تحمل هذا المرض.

13- غالباً ما يتمّ قتل الخيول المصابة، لا سيما في مراحل علاجها. والسبب وراء ذلك يعود إلى التكاليف الباهظة للعلاج.

14- كشفت دراسة أجرتها جامعة ميلبورن الأسترالية أنّ "50% من خيول السباق تعاني من وجود دماءٍ في القصبة الهوائية، في حين أن 90% من الخيول لديها دماءٌ في الرئة".

مصدر الصورة: كازينو العرب

للمزيد:

ولادة نوع جديد من الحمير يدعى "زونكي" (صور)