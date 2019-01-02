لمحبي القطط.. هذا الجهازُ يجب أن يكون بحوزتكم (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبرُ تربية القطط أمراً مهماً بالنسبة للكثيرين من محبي الحيوانات الأليفة. ولذلك، تراهم يهتمون بهذه القطط كالأطفال الصغار، وغالباً ما يحبّون تدليكها.

ولذلك، فقد عمدت مختلف الشركات إلى إطلاق جهاز صغير لـ"تدليك القطط"، نظراً للفائدة الكبيرة لذلك عليها. ونشر موقع " thisisinsider" فيديو يظهر مواصفات هذا الجهاز وأهميته على هذه الحيوانات الاليفة، موضحاً أنّ "الجهاز يسمى "رولر ريلاكسر".

ولفت الموقع عبر الفيديو إلى أن "هذا الجهاز يمكن صاحب القطة من اكتشاف أمراض الجلد لديها، في حين أنّه يعمل على تحسين الدورة الدموية لدى القطة، ويقلل من الإجهاد لديها ويساعدها على الاسترخاء".

إلى جانب هذا، فإنّ "رولر ريلاكسر" يعمل على تحسين الثقة بين المالك والقطة، ويعزز العلاقة الودية بينهما.

وأشار الموقع إلى أنّ "جهازاً مماثلاً متوفر أيضاً للإنسان، ويستخدمه لتدليك وجهه. أمّا فيما خص جهاز تدليك القطط، فإنّه متوفر على موقع أمازون بسعر يتراوح بين 12 و16 دولاراً أمريكياً".

مصدر الصورة: تويتر - thisisinsider

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