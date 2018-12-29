هل تعيش يوماً سيئاً.. إليك 25 صورة لقطط ستعيد البسمة لوجهك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( brightside )

إذا كنت في مزاج سيئ اليوم ، وتشعر بأن لا شيء يمكن أن يحسن حالتك ، عليك بالوصفة الأكثر شهرة في العالم ، عليك بمطالعة صور وفيديدوهات القطط ، هي الوحيدة القادرة على مساعدتك .

هنا جمعنا لك 25 صورة لقطط ستحول يومك إلى أجمل الأيام

1. انها الرابعة صباحاً ، وقت الاستيقاظ !

2. هل تحب ثيابي الجديدة ؟

3. لماذا لا تطعمني الآن حالا؟

4. التنظيف الذاتي هو في الحقيقة وظيفة جدية !

5. عندما يقول البشر "مياو" هكذا تنظر لهم القطط

6.سوف أحبك دائماً

7.كل الأمور تحت السيطرة

8.هذه القطة محطمة وتحتاج حباً

9.عندما ترى حبيبتك السابقة

10. كل فتاة بأبيها معجبة

11.عندما يحضر نادل المعطم مع الطعام

12.أفضل مدرب يوغا في العالم

13. هذه لي !

14. كل ما تحتاجه هو عناق دافئ

15.عندما تحاول أن تظهر أطول قليلاً !

16. مهذبة !

17. عندما لا تهبط على نحو جيد

18.هل لديك شيئ لذيذ يؤكل ؟

19. أنت ارمي ، وأنا سألتقط

20. توازن مستحيل

21. لا تخبرني أنه اليوم الأول في العودة للدوام !

22. القط سيمبا

23. وقت الغداء !

24.أُفضل مكان في العالم هو المكان بقرب أصدقائك

25. القطط من الأسفل!

مصدر الصور : brightside

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