مراهقة هندية تدخل موسوعة "غينيس" بأطول شعر في العالم (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حطمت فتاة هندية الرقم القياسي العالمي، في موسوعة غينيس لطول شعرها الذي يبلغ طوله 5 أقدام و 7 بوصات أي 170,5 سنتيمترا. وبحسب موقع "ndtv" دخلت "نيلانشى باتيل" من ولاية جوجارات بالهند موسوعة غينيس لأطول شعر فتاة مراهقة فى العالم.

وتحكي "نيلانشي" عن طول شعرها بأنه قبل عشر سنوات، قررت قص شعرها، لكنها جاءت القصة سيئة، فقررت عدم قصه مرة أخرى. وتقول "نيلانشي"، الملقبة من أصدقائها بـ "رابونزيل"، إنها تغسل شعرها مرة واحدة في الأسبوع ويستغرق شعرها نصف ساعة لتنشيفه وساعة لتسريحه وتساعدها والدتها في تمشيط شعرها.

تقول "نيلانشي" أن الناس يظنون أنها تواجه الكثير من المشاكل مع شعرها، لكنها لا تواجه أي مشاكل، فهي تمارس الرياضة وكل الأشياء بشعرها، فعندما أمارس الرياضة بلفه فوق رأسها وعندما تلعب تنس الطاولة تقوم بتغطيته بحيث يكون مريح بالنسبة لها.

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