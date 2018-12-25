مفاجأة.. رجلٌ يهبط بطائرته في الشارع ليقضي حاجته! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فاجأت طائرة صغيرة من طراز "سيسنا" المارّة على الطريق السريع بالقرب من تولاديغا في ولاية ألاباما الأمريكية، وذلك بعدما عمدَ قبطانها إلى الهبوط بها هناك.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "قبطان الطائرة هو شخصٌ يتدرب على الطيران، ونجح في الهبوط إضطرارياً بسلام بعد تعطّل المحرك".

غير أنّ المفاجأة لم تكن هنا فحسب، بل كانت في قيامِ قبطان الطائرة الذي لم يكشف عن اسمه وهويته، بقضاء حاجته على جانب الطريق.

ولفتت "ديلي ميل" إلى أنّه "في تلك اللحظة، كان رجلٌ يدعى فريدي كارمايكل، يقود سيارته برفقة عائلته على الطريق ذاته، عندما شاهد الطائرة متوقفة في الشارع. وعندها، سارعت زوجته إلى تصوير الطائرة بعد هبوطها بلحظات، وقالت أن ركاب الطائرة ربما يعانون من حالة طبية طارئة".

وأضافت الصحيفة: "لقد شاهدت الزوجة الطيار المتدرب وهو يترجل من الطائرة ويشير بإبهامه إلى أن الأمور على ما يرام، ثم توجه إلى حقل مجاور. وعندها، سُمعت الزوجة تقول: "هل يقضي هذا الرجل حاجته؟". وعندها، طلبت السيدة من ابنها أن يغمض عينيه".

بدوره، أشار مدرب الطيار جيم وليامز (36 عاماً)، الذي كان برفقة الطيار المتدرب عندما تعطل المحرك، إلى أن "كل الخيارات استنفدت، والحل الأفضل كان بالهبوط على الطريق السريع"، وقال: "لقد قمنا بمناورة وتمكنا من الهبوط بسلام".

ولفت وليامز إلى أنها "المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر، والطريف هنا أن هذه كانت أول مرة يطير فيها هذا المتدرب".

مصدر الصورة: يوتيوب

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