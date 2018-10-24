إتهام امرأة من ولاية ألاباما بمحاولة تقديم الدعم للقاعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء عن توجيه تهمة الدعم وتوفير الموارد لتنظيم القاعدة الإرهابي لامرأة من ولاية ألاباما تدعى ألان محمد أبو أسعد بالغه من العمر 22 عاماً حيث ألقي القبض عليها في ولاية أوهايو وفقاً لما صرحته وزارة العدل.

ومن المحتمل أن تواجه ألان عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشرون عام، حيث اعترفت خلال استجوابها في مكتب التحقيقات الفدرالي عن التهم المنسوبة إليها وعن الطريقة التي كانت تستخدمها لإرسال الأموال الى الإرهابيين في تنظيم القاعدة.

وصرح المدعي العام أن المتهمة تلقت تعليمات معينة من المنظمة الإرهابية حول كيفية تحويل الأموال إليهم، حيث كانت تستخدم أسماء وعناوين وهمية عند إجراء التحويلات الإلكترونية وذلك لتجنب كشفها من قبل السلطات.

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