جوائز مالية مقابل معلومات عن قياديين بالقاعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



أعلنت الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية، تخصيص مكافأة مالية قدرها 15 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى قياديين بارزين في تنظيم «القاعدة» باليمن.

ورفعت الوزارة بحسب البيان الصادر عنها، المكافأة المخصصة للإرشاد إلى مسؤول التنظيم قاسم الريمي، من 5 ملايين إلى 10 ملايين دولار، على أن تشمل المعلومات تحديد مكان أو توقيف أو إدانة الريمي، وحددت مبلغ 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القيادي خالد سعيد باطرفي.



وتم إعلان الريمي أميراً للتنظيم في يونيو 2015، قبل أن يبايع زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، ويحرض على مهاجمة الولايات المتحدة، والريمي، ولد في اليمن عام 1978، وتلقى تدريبات في معسكر ل«القاعدة» بأفغانستان في تسعينات القرن الماضي، قبل عودته إلى اليمن.

كما تم الحكم على الريمي بالسجن 5 سنوات عام 2005، بعد إدانته بالتخطيط لاغتيال السفير الأمريكي باليمن، إلاّ أنه فرّ من السجن في 2006، ويشتبه في تورط الريمي في هجوم سبتمبر 2008 على السفارة الأمريكية في صنعاء، ومحاولة تفجير انتحاري في ديسمبر 2009 على متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة.

وبشأن باطرفي، تم إعلانه أمير تنظيم «القاعدة» في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، وذلك خلال احتلال التنظيم المكلا وساحل حضرموت طوال أكثر من عام كامل، وذلك في ال 2 من شهر إبريل/ نيسان 2015، قبل تحريرها من قِبل قوات النخبة الحضرمية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي في ال 24 من شهر إبريل/ نيسان عام 2016.

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