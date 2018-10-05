واشنطن: داعش والقاعدة تهديد رئيسي لأمريكا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

أعلن البيت الأبيض في الاستراتيجية الوطنية حول الإرهاب، أن تنظيمي داعش والقاعدة مايزالان يشكلان التهديد الإرهابي الرئيسي على الولايات المتحدة.



وذكرت الوثيقة أن تنظيم داعش يحتفظ بالموارد المالية والعسكرية والخبرات للهجوم على المصالح الأمريكية في العالم، مشيرة إلى أن لدى التنظيم 8 فروع إقليمية وأكثر من 20 شبكة إرهابية مستقلة في إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأوضحت الاستراتيجية التي نشرها البيت الأبيض، أن "داعش" تمثل التهديد الرئيس عبر الأطلسي على الولايات المتحدة، على الرغم من استمرار الجهود العسكرية والمدنية للولايات المتحدة والتحالف الدولي، التي "قللت من وجود الجماعة في العراق وسوريا، ودمرت الآلاف من أعضائها وحالت دون توسعها العالمي..

وقال معدو الاستراتيجية، التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب": "بنفس الوقت، يظل تنظيم "القاعدة" يمثل "تهديدا طويل الأمد للولايات المتحدة ومصالحها في جميع أنحاء العالم".



وتقول الاستراتيجية إن "الضغط المستمر المضاد للإرهاب تحت قيادة الولايات المتحدة قد دمر العديد من كبار قادة الجماعة وخفض قدرتها على العمل في جنوب آسيا، لكن فصائلها تواصل تخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائنا".

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