الجيش الليبي يقتل إرهابياً من القاعدة في درنة

أخبار الآن | ليبيا - (وكالات)

تمكن الجيش الليبي من تصفية إرهابي ينتمي لتنظيم القاعدة، في عملية قنص، بمدينة درنة شمال شرقي البلاد.

وذكر إعلام محلي، أن الإرهابي "عبد الغفار منصور الطشاني" شارك في مواجهات ضد قوات الجيش الليبي، عقب إطلاق الأخير عملية تحرير درنة، حيث كان مسؤول القتال في محاور وسط المدينة.

كما يعتبر الطشاني من المقربين من القيادي والقاضي الشرعي لمجلس "شورى مجاهدي درنة"، بوزيد محمد الشلوي، والمكنى بـ"أبو زيد الشلوي"، والذي قتل في يونيو/ حزيران الماضي، خلال المواجهات مع الجيش الليبي في محور شيحا الشرقية.

وعلاوة على ما تقدم، يشار إلى أن نجل "الطشاني" المدعو إسلام عبد الغفار، هو أيضا عضو بمجلس "شورى مجاهدي درنة"؛ وقد كان ضمن السرية الأمنية المسؤولة عن عمليات الخطف والتصفية والتعذيب بالمدينة، حتى مقتله خلال المواجهات مع القوات المسلحة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما أن ابن شقيقه، هو أحد منتسبي تنظيم داعش، يدعى محمد عبد البارئ، من مواليد 1994، يكنى بـ "الزنكل"، وهو أحد أعضاء مجموعة القيادي بالتنظيم محمد التاجوري، السجين لدى قوة الردع الخاصة ، والذي سافر إلى سوريا للقتال عام 2013 .

وفي عملية نوعية عقب إعلان تحرير معظم أراضي مدينة درنة، تمكن الجيش الليبي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، من القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي والإرهابي البارز في تنظيم القاعدة محمد زغبية.

وتمكن الجيش، في نهاية عملية عسكرية، من تحرير أكثر من 95 بالمائة من مدينة درنة من الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر عليها منذ نحو 7 سنوات.

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