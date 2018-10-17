تشغيل الجيل الرابع للإتصالات في ليبيا

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا - (رويترز)

أعلنت شركة المدار الجديد لاتصالات الهاتف المحمول، عن إطلاق خدمة إنترنت الجيل الرابع للمرة الأولى في البلاد بمدينة طرابلس.

وأكدت الشركة أن خدمة الجيل الرابع ستطلق قريبا جدا في بنغازي وباقي المدن، لكي يتمكن المواطنين من الاستمتاع بخدمة الانترنت بسرعة عالية جدا، وكذلك تطبيقات أخرى تعتمد على هذه التقنية الحديثة.

وأوضحت الشركة، أن سرعة التحميل في هذه الخدمة تصل عمليا إلى ما يزيد عن 150 ميجابت، وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالخالق عاشور إن تقديم “خدمة شبكة الجيل الرابع لم تكن مهمة سهلة. واجهتنا العديد من الصعوبات والعراقيل من ناحية التمويل والوضع الأمني الذي عرقل عملية التنفيذ”.

وأشار إلى أن خدمة الجيل الرابع، التي تعادل عشرة أمثال سرعة إنترنت الجيل الثالث السابق، تعمل الآن في طرابلس وستعـمل لاحقا في بنغازي وغيرها من المدن.

لكن التوسع باتجاه الجنوب، الذي تضرر من حالة أكبر من عدم الاستقرار مقارنة مع المناطق الساحلية في الشمال، سيعتمد على تحسن الوضع الأمني. وقال عاشور “لا يمكننا إرسال مهندسي الشركة للعمل في مثل هذه الظروف”.

وقال محمد الأزرق بينما كان يتسوق في أحد الشوارع المكتظة بمحلات الهاتف المحمول إن طرح خدمة الجيل الرابع بلاس لأول مرة أمر رائع ولكنها باهظة الثمن. أتمـنى أن يخفـضوا السعـر مع مرور الوقت”.

وعانت اتصالات الهاتف المحمول في ليبيا من أعطال متكررة في السنوات الأخيرة بسبب انقطاعات التيار الكهربائي وتضرر البنى التحتية .

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