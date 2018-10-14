العثور على رفات أكثر من مئة شخص فى ليبيا

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عثرت السلطات الليبية على رفاتِ أكثرَ من مئة شخصٍ في مدفنٍ جماعيّ قرب مدينة سرت الليبية التي كانت استعادتها القوات الحكومية في نهاية 2016 من تنظيمات إرهابية، بحسب حصيلة جديدة.

وقال محمد الاميل، المتحدث باسم المجلس البلدي في مدينة سرت إنّ " عدد الرفات ارتفع إلى 110 بعد أيام من العثور على مقبرة جماعية في منطقة الّتي تقع على بعد 14 كلم غرب سرت.

وكان الهلال الأحمر الليبي انتشل أولى الرفات من هذا المدفن الواقع في منطقة زراعية ، وأضاف المتحدث أنه "تم ضبط مقتنيات شخصية وأجهزة هواتف مدفونة مع الجثث".

وتقوم السلطات في حال اكتشاف جثث باجراء تحاليل حمض نووي لكشف هويات أصحابها.

وأوضح المتحدث بهذا الصدد "أبلغتنا النيابة العامة صعوبة تحديد هوياتهم ، لأن الأمر يستلزم بعض الوقت واخذ الحمض النووي لهم وإجراء الفحوصات اللازمة".

واستغل تنظيم الدولة الاسلامية الفوضى ليتمركز في سرت في حزيران/يونيو 2015، قبل أن تستعيد قوات حكومة الوفاق الوطني السيطرة على المدينة في كانون الأول/ديسمبر 2016 بعد ثمانية أشهر من المعارك الدامية.

وفي نيسان/ابريل 2018 شنت حكومة الوفاق الوطني حملة عسكرية لمطاردة المسلحين الجهاديين الناشطين في غرب ليبيا في حين واصل الجيش الاميركي شن غارات استهدفت الجهاديين خصوصا في جنوب سرت.

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