ليبيا ترفض خطة أوروبية لفتح مراكز للمهاجرين على أراضيها

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الخارجية الليبي إن بلاده تعترض على خطة عرضها الاتحاد الأوروبي لفتح مراكز لدراسة حالات المهاجرين على أراضيها.

وأعد الخطة قادة الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران، بعدما طالبت إيطاليا بتشديد المراقبة على الهجرة.

ولكن وزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، قال لصحيفة نمساوية إن جميع دول شمال أفريقيا ترفض هذه الفكرة.

وأضاف أن ليبيا تعمل بدلا من ذلك مع جيرانها الجنوبيين على تعزيز الحدود المشتركة.

واقترح الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران إنشاء "مراكز إقليمية" في شمال أفريقيا، يمكن فيها للأمم المتحدة وهيئات أخرى التحقق من هويات طالبي اللجوء إلى أوروبا.

وتقضي الخطة بأن يُمنح الذين لا تتوافر فيهم شروط اللجوء مساعدات للاستقرار في بلدانهم.

وتهدف الخطة إلى القضاء على نشاط تهريب المهاجرين من قبل عصابات.

وجاءت الخطوة نتيجة شكاوى تقدمت بها إيطاليا، التي تستقبل سواحلها أغلب موجات المهاجرين من الدول الأفريقية الذين يصلون إليها عبر البحر هربا من الفقر والعنف.

وأحصت الأمم المتحد هلاك أكثر من 1700 مهاجر غرقا في البحر في عام 2018.

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