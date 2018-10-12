ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية في سرت

أخبار الآن | سرت - ليبيا (محمد عقوب)



عثر فريقُ الهلال الأحمر الليبي على مقبرةٍ جماعية جنوبِ غربي مدينة سرت، من المرجحِِ أن تكونَ من بقايا قتلى تنظيم داعش الذي كان يحتلُ المدينة.



وبحسبِ فرع الهلال الأحمر بالمدينة، فإن الفرق الميدانية استخرجت حتى الآن ما يقارب من مئةِ قبر، مُرجحةًً أن يكونَ العددُ أكثر من ذلك.

في صف واحد، مرددين شعارات حماسية، يتجه شبيبة الهلال الاحمر الليبي، صوت اكبر مقبرة تابعة لتنظيم داعش تم اكتشافها غرب مدينة سرت الليبية، منذ خسارة التنظيم للمدينة قبل نحو عامين.

مقبرة التنظيم التي اكتشفت من قبل احد مواطني المدينة بمزرعته كانت تحتوي على عدد 150 موضوعة بعدد 75 قبراً تم حفرها اثناء سيطرة التنظيم على المدينة .. لتكون هذه المقبرة اكبر مقبرة جماعية منذ عامين.

داخل اكياس سوداء وبأرقام محددة تم وضع عدد 16 من الجثث التي تم استخراجها لهذا اليوم، حيث ستأخذ عملية الاستخراج عدة أيام، ولتضاف كمية هذه الجثث من مقاتلي التنظيم الى قائمة طويلة أخرى لا تزال داخل ثلاجات للموتى.



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